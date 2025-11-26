Language
    जालंधर में खुले में हेरोइन पी रहा था युवक, तभी पहुंच गई पुलिस; जानिए फिर क्या हुआ

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    जालंधर के मिलाप चौक पर पुलिस ने एक युवक को खुले में हेरोइन पीते हुए गिरफ्तार किया। भागने की कोशिश करने पर राहगीरों की मदद से उसे पकड़ा गया। आरोपी के पास से नशीला पदार्थ और उपकरण बरामद हुए। बलदेव नगर के रवि के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    जालंधर में खुले में हेरोइन पी रहे युवक को पुलिस ने दबोचा।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना तीन के अंतर्गत मिलाप चौक के पास खुले में हेरोइन पी रहा युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से नशा करने की एक सिल्वर पन्नी, एक लाइटर और 10 रुपये का नोट बरामद किया।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान बलदेव नगर के रहने वाले रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह हेडकांस्टेबल साहिल पुलिस मिलाप चौक की ओर जा रहे थे कि उन्हें किसी राहगीर ने बताया कि युवक खुले में हेरोइन पी रहा है, इसके बाद उन्होंने राहगीरों की मदद से नशा कर रहे रवि को दबोच लिया और थाना तीन की पुलिस के हवाले कर दिया।