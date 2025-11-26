जालंधर में खुले में हेरोइन पी रहा था युवक, तभी पहुंच गई पुलिस; जानिए फिर क्या हुआ

संवाद सहयोगी, जालंधर। थाना तीन के अंतर्गत मिलाप चौक के पास खुले में हेरोइन पी रहा युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने राहगीरों की मदद से उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपित के पास से नशा करने की एक सिल्वर पन्नी, एक लाइटर और 10 रुपये का नोट बरामद किया।

गिरफ्तार आरोपित की पहचान बलदेव नगर के रहने वाले रवि के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह हेडकांस्टेबल साहिल पुलिस मिलाप चौक की ओर जा रहे थे कि उन्हें किसी राहगीर ने बताया कि युवक खुले में हेरोइन पी रहा है, इसके बाद उन्होंने राहगीरों की मदद से नशा कर रहे रवि को दबोच लिया और थाना तीन की पुलिस के हवाले कर दिया।