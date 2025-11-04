जालंधर में पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने फंदा लगाकर दी जान, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना फिल्लौर के अंतर्गत आने वाले गांव लसाड़ा के रहने वाले अजय कुमार ने पारिवारिक कलह और पत्नी से झगड़े के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के स्वजन ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नेहा के लगातार झगड़े और ससुराल पक्ष के रवैये से तंग आकर उसने यह कदम उठाया।

माता-पिता ने बताया कि अजय की शादी नेहा निवासी मोहल्ला ताजपुरा, राहों से हुई थी। दोनों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। नेहा अकसर मायके चली जाती थी और अजय जब उसे लेने जाता, तो ससुराल वाले उसे अपमानित कर वहां से भगा देते थे।