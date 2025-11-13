जालंधर में तेज रफ्तार बाइक ने ली युवक की जान, दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, जालंधर। गांव समराय में तेज रफ्तार बाइक चालक ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गांव समराय निवासी तेजवीर सिंह के सिर और शरीर पर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने घटना के बाद भागे आरोपित बाइक चालक को काबू कर लिया है। थाना सदर के एएसआइ सुखविंदर सिंह ने बताया कि मृतक युवक के पिता राजकुमार सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे बेटा सामान लेने के लिए बाजार गया था।