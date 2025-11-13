Language
    जालंधर में तेज रफ्तार बाइक ने ली युवक की जान, दर्दनाक मौत

    By Harsh Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    जालंधर के गांव समराय में एक बाइक चालक ने पैदल जा रहे तेजवीर सिंह को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने राहगीरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बाइक चालक निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिता राजकुमार सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

    पैदल जा रहे युवक को बाइक चालक ने मारी टक्कर, मौत

    संवाद सहयोगी, जालंधर। गांव समराय में तेज रफ्तार बाइक चालक ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गांव समराय निवासी तेजवीर सिंह के सिर और शरीर पर चोटें लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी।

    पुलिस ने घटना के बाद भागे आरोपित बाइक चालक को काबू कर लिया है। थाना सदर के एएसआइ सुखविंदर सिंह ने बताया कि मृतक युवक के पिता राजकुमार सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे बेटा सामान लेने के लिए बाजार गया था।

    उसे रात को काल आई कि बेटे को किसी बाइक ने टक्कर मार दी है। वह मौके पर पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद बाइक चालक की पहचान गांव सरहाली के निर्मल सिंह के रूप में हुई। उसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।