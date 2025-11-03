जालंधर में सैर करने के दौरान हार्ट अटैक से युवक की मौत, शव को कुत्तों ने नोचा

जागरण संवाददाता, जालंधर। नूरमहल में रविवार सुबह घर से सैर करने निकले विवेक की हार्टअटैक से मौत हो गई। उनका शव सड़क किनारे पड़ा था, जिस कारण कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। वहां से गुजर रहे राहगीर ने कुत्तों को भगाया और पारिवारिक सदस्यों को सूचित किया।

इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और शव को उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि विवेक पिछले कई महीने से बीमार चल रहा था। सुबह सैर के लिए निकला तो अचानक हार्टअटैक आ गया। एक धार्मिक स्थान के पास जाकर गिर गए।