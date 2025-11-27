जालंधर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर, फिर 20 फीट तक घसीटता ले गया

-शहीद भगत सिंह कॉलोनी के पास हुआ बड़ा हादसा

-जांच के दौरान पुलिस कर्मी को भी कार ने मारी टक्कर, इलाके में घंटों जाम



जागरण संवाददाता, जालंधर

शहीद भगत सिंह कालोनी के सामने पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को एक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक महिला और उनकी एक्टिवा को करीब 20 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायल महिला की पहचान कोटला गांव निवासी वीरपाल कौर के रूप में हुई है। वह किसी काम से कचहरी जा रही थीं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप से तेल भरवाकर जैसे ही वीरपाल कौर सर्विस लेन में मुड़ीं, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें सीधे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद एक्टिवा ट्रक के नीचे फंस गई और महिला कई फीट तक सड़क पर घसीटती रही। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। डाक्टरों ने बताया कि महिला के पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 1 के एएसआई जसविंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारण इलाके में लंबा जाम लग गया था।

जांच के दौरान पुलिस कर्मी भी हुआ घायल

घटना की जांच कर रही पीसीआर टीम के एक पुलिस कर्मी के साथ भी चिंताजनक वाकया हुआ। ट्रैफिक को सुचारू करने के दौरान एक लापरवाह कार चालक ने उसके पैर पर गाड़ी चढ़ा दी। घायल पुलिस कर्मी को भी तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी जाम के दौरान एक ट्रक और आई-20 कार में भी हल्की टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में स्थिति को काबू में कर लिया।पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है।

