जालंधर में तेज रफ्तार कार का कहर, कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

जालंधर में एक दुखद घटना में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे रसूलपुर खुर्द की रशपाल कौर नामक महिला की मौत हो गई। यह दुर्घटना खांबरा आबादी के पास हुई जब रमन कुमार अपनी सास के साथ घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, जालंधर। खांबरा आबादी के पास तेज रविवार दोपहर तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक सवार महिला और व्यक्ति के गंभीर चोटें आई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया। वहां रसूलपुर खुर्द की रहने वाली रशपाल कौर की मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। थाना सदर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा कर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

रसूलपुर खुर्द के रहने वाले रमन कुमार ने बताया कि रविवार को काम के सिलसिले में खांबरा आबादी की तरफ सास के साथ आया था। वह बाइक पर वापस घर लौट रहे थे कि रास्ते में तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी।

हादसे में उसकी सास रशपाल कौर के गंभीर चोटें आई और बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनकी मदद से सास को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।