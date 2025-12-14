जालंधर में कबाड़ गोदाम में जोरदार ब्लास्ट, एक की मौत और दो घायल; कांप उठा पास का स्कूल
जालंधर के संतोखपुरा नीली आबादी में एक कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हो गए। मृतक की पहचान शिव मंगल के रूप में ह ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जालंधर। संतोखपुरा नीली अबादी में रविवार सुबह करीब 11 बजे कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने से व्यक्ति की मौत हो गई, जब दो लोग घायल हो गए।
मृतक की पहचान संतोखपुरा के रहने वाले शिव मंगल के रूप में हुई है, जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना आठ की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार
संतोखपुरा नीली अबादी में पिछले दो साल से गमोदर नामक व्यक्ति कबाड़ का गोदाम चला रहा था और रविवार सुबह तीन लोग गोदाम में काम कर रहे थे कि उसी दौरान जोरदार धमाका हो गया हालांकि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोदाम में कंप्रेशर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है लेकिन इस बात की पुष्टि किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की।
ब्लास्ट के दौरान पास में ही स्कूल के शीशे तक टूट गए गनीमत रही की छुट्टी के दौरान बच्चे स्कूल में नहीं थे और बचाव रहा अन्यथा क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी हादसे का शिकार हो सकते थे।
बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज आने से इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने थाना आठ की पुलिस को सूचित किया। थाना आठ प्रभारी साहिल चौधरी ने बताया कि वह टीम सहित जाँच में जुटे हुए हैं। ब्लास्ट होने की जानकारी उन्होंने फॉरेंसिक टीम को दे दी है और फारेंसिक टीम ही ब्लास्ट के कारणों का पता पाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।