जालंधर में कबाड़ गोदाम में जोरदार ब्लास्ट, एक की मौत और दो घायल; कांप उठा पास का स्कूल

संवाद सहयोगी, जालंधर। संतोखपुरा नीली अबादी में रविवार सुबह करीब 11 बजे कबाड़ के गोदाम में ब्लास्ट होने से व्यक्ति की मौत हो गई, जब दो लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान संतोखपुरा के रहने वाले शिव मंगल के रूप में हुई है, जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना आठ की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार

संतोखपुरा नीली अबादी में पिछले दो साल से गमोदर नामक व्यक्ति कबाड़ का गोदाम चला रहा था और रविवार सुबह तीन लोग गोदाम में काम कर रहे थे कि उसी दौरान जोरदार धमाका हो गया हालांकि घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोदाम में कंप्रेशर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ है लेकिन इस बात की पुष्टि किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की।