Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में चलती एक्टिवा में लगी आग, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    आज एक व्यक्ति की एक्टिवा स्कूटर में चलते समय आग लग गई। चालक ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। चालक को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चलती एक्टिवा में लगी आग। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जालंधर। शुक्रवार देर रात न्यू गोपाल नगर रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब चलती एक्टिवा अचानक आग की लपटों में घिर गई। बस्ती बावा खेल की मधुबन कॉलोनी के रहने वाल राहुल अपनी एक्टिवा पर घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती एक्टिवा से छलांग लगाई और बाल-बाल बच गया। आग लगने के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, राहगीरों ने अपने वाहन रोक लिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और पानी की बौछार तथा केमिकल फोम की मदद से आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के अनुसार आग लगने का कारण एक्टिवा में हुआ शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।