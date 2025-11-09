जालंधर में चलती एक्टिवा में लगी आग, चालक ने छलांग लगाकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, जालंधर। शुक्रवार देर रात न्यू गोपाल नगर रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब चलती एक्टिवा अचानक आग की लपटों में घिर गई। बस्ती बावा खेल की मधुबन कॉलोनी के रहने वाल राहुल अपनी एक्टिवा पर घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक वाहन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग भड़क उठी।

राहुल ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती एक्टिवा से छलांग लगाई और बाल-बाल बच गया। आग लगने के कारण सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, राहगीरों ने अपने वाहन रोक लिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और पानी की बौछार तथा केमिकल फोम की मदद से आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों के अनुसार आग लगने का कारण एक्टिवा में हुआ शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।