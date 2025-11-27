जालंधर में दिल दहला देने वाली घटना, खेत में काम करने वाली मां-बेटी को बंधक बनाकर किया गैंगरेप

जागरण संवाददाता, जालंधर। लोहियां के गांव कंग कला में खेत में काम करने वाली मां-बेटी के साथ चार अज्ञात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना रविवार देर रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार एक किसान के खेतों में मजदूरी करता है।

किसान इस जमीन को ठेके पर लेकर खेती कर रहा है और मां-बेटी नियमित रूप से उसके खेतों में काम करती थीं। रविवार रात चार अज्ञात युवक खेतों में पहुंचे और मां-बेटी को बंधक बना लिया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपितों ने पहले दोनों को बांधा और इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया।