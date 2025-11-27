जालंधर में दिल दहला देने वाली घटना, खेत में काम करने वाली मां-बेटी को बंधक बनाकर किया गैंगरेप
पंजाब के जालंधर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। यहां खेत में काम करने वाली मां-बेटी के साथ चार अज्ञात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बता दें कि यह घटना रविवार देर रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। लोहियां के गांव कंग कला में खेत में काम करने वाली मां-बेटी के साथ चार अज्ञात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। यह घटना रविवार देर रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार एक किसान के खेतों में मजदूरी करता है।
किसान इस जमीन को ठेके पर लेकर खेती कर रहा है और मां-बेटी नियमित रूप से उसके खेतों में काम करती थीं। रविवार रात चार अज्ञात युवक खेतों में पहुंचे और मां-बेटी को बंधक बना लिया। पीड़िता के मुताबिक, आरोपितों ने पहले दोनों को बांधा और इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया।
पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर थाना लोहियां की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस जघन्य वारदात से गांव कंग कला व आसपास के लोग दहशत में हैं और आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
