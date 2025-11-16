Language
    पंजाब पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख की ठगी, पिता ने कर्ज लेकर आरोपी को दिए थे पैसे

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    जालंधर में, थाना रामा मंडी पुलिस ने मनजीत सिंह नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने का वादा करके 7.40 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित, जसपाल सिंह, अपने बेटे को पुलिस में भर्ती करवाना चाहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसएसपी पटियाला ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

    पंजाब में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना रामा मंडी पुलिस ने पंजाब पुलिस में भर्ती करवाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने के आरोप में खुद को पुलिस कर्मी बताने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित की पहचान गांव लखेको बहराम, जिला फिरोजपुर के रहने वाले मनजीत सिंह के रूप में हुई है। मनजीत सिंह खुद को पटियाला में तैनात बताता था। पीड़ित न्यू बलदेव नगर के रहने वाले जसपाल सिंह ने शिकायत में बताया कि वह अपने बेटे को पंजाब पुलिस में भर्ती करवाना चाहता था।

    इसी दौरान उसकी मुलाकात मनजीत सिंह से हुई, जो स्वयं को पंजाब पुलिस पटियाला में तैनात बताता था। जसपाल सिंह ने बताया कि मनजीत सिंह ने दावा किया कि वह उसके बेटे को पुलिस विभाग में भर्ती करवा सकता है, जिसके लिए सात लाख 40 हजार रुपये खर्च आएगा। नौकरी की उम्मीद में जसपाल ने तय रकम मनजीत सिंह को सौंप दी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसके बेटे की भर्ती नहीं हुई। जब जसपाल ने पैसे वापस मांगे, तो मनजीत सिंह ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

    पीड़ित ने बताया कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी बेटे के भविष्य को देखते हुए उसने रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों से कर्ज लेकर पैसे जुटाए। वह फैक्ट्री में काम करता है और आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, लेकिन विश्वास में आकर उसने पूरी रकम दे दी। अब न तो पैसे मिले और न ही नौकरी मिली है।

    जसपाल की शिकायत पर मामले की जांच एएसआइ सतनाम सिंह को सौंपी गई। जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपित मनजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपित ने इससे पहले भी किसी और को ऐसे झांसे में लिया है या नहीं। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।

    जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं, जांच करेंगे : एसएसपी पटियाला

    उधर, इस मामले पर एसएसपी पटियाला, आईपीएस वरुण शर्मा ने कहा कि यदि पटियाला में तैनात किसी पुलिस कर्मचारी पर आपराधिक केस दर्ज होता है, तो उसकी जानकारी अपने आप आफिशियल ईमेल पर पहुंच जाती है। फिलहाल उनकी जानकारी में यह केस नहीं आया है। उन्होंने एसपी हेडक्वार्टर को इस मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं।