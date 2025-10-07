जालंधर में बिहार के व्यक्ति ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
जालंधर के परशुराम नगर में एक युवक मनीष कुमार ने अपने किराए के घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। वह बिहार का रहने वाला था और एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन पता चला है कि वह कुछ दिनों से परेशान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार को सूचित कर दिया गया है।
संवाद सहयोगी, जालंधर। परशुराम नगर में सोमवार सुबह युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गांव महिला कुली, थाना बैरगनिया, जिला सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले मनीष कुमार के रूप में हुई है।
वह पिछले कई सालों से परशुराम नगर में किराए के मकान में रह रहा था और गदईपुर फैक्ट्री में खराद का काम करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे गांव में ही रहते हैं। थाना आठ की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया है।
जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार रोजाना की तरह रविवार रात कमरे में सो गया था। उसने सोमवार सुबह कमरे का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद साथ कमरे में रहने वालों से दरवाजे को खोला तो मनीष का शव पंखे से लटक रहा था।
इसकी सूचना थाना आठ की पुलिस को कंट्रोल रूम पर दी गई। थाना आठ के जांच अधिकारी निर्मल सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इसमें पता चला कि मनीष पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था, लेकिन उसने अपनी परेशानी के बारे में किसी को नहीं बताया। इसी के चलते फंदा लगा लिया।
पुलिस अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि जांच के दौरान कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक युवक का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवाकर परिवार को हादसे के बारे में सूचित कर दिया है। परिवार के बयान पर बनती कार्रवाई की जाएगी।
