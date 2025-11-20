Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में विवाद के बाद जीजा ने दिनदहाड़े साले पर दागी गोली, हालत गंभीर

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    जालंधर के गुरु दीवान नगर में जीजा और साले के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते जीजा ने साले पर गोली चला दी। गोली लगने से साला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी जीजा की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर में विवाद के बाद जीजा ने दिनदहाड़े साले पर दागी गोली (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के गढ़ा स्थित गुरु दीवान नगर में वीरवार देर रात लगभग 9 बजे आपसी विवाद के दौरान चली गोली से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार, रिश्ते में जीजा-साला रहे दोनों व्यक्तियों के बीच कहासुनी बढ़ने पर जीजा ने अपने साले पर गोली चला दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोली लगने से घायल हुए युवक की पहचान अमरजीत के रूप में हुई है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया।घटना की सूचना मिलते ही थाना सात की पुलिस मौके पर पहुंच गई।

    पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि पूरी घटना का क्रम स्पष्ट हो सके। गोली चलाने वाले शख्स की पहचान शाम के रूप में हुई है, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की जांच की जा रही है।