Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जालंधर में 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला, आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज

    By Sukrant Safari Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 11:16 PM (IST)

    जालंधर के थाना सदर नकोदर पुलिस ने कुलजीत कौर नामक महिला के खिलाफ 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कंग बाबू की निवासी जसविंदर कौर ने आरोप लगाया है कि कुलजीत कौर ने बैंक से पैसे ट्रांसफर नहीं करके उनके साथ धोखा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    21 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में महिला पर पर्चा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना सदर नकोदर पुलिस ने कंडोला, नूरमहल की निवासी कुलजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता जसविंदर कौर, जो कंग बाबू की निवासी हैं, ने आरोप लगाया है कि कुलजीत कौर ने बैंक से 21 लाख रुपये ट्रांसफर न करके उनके साथ धोखाधड़ी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए पैसे अपने निजी खाते में ले लिए और फिर उन्हें वापस नहीं किया। थाना नकोदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बैंक ट्रांजेक्शन और संबंधित दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी नकोदर ने बताया कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रकम की रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।