जालंधर में 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला, आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज
जालंधर के थाना सदर नकोदर पुलिस ने कुलजीत कौर नामक महिला के खिलाफ 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कंग बाबू की निवासी जसविंदर कौर ने आरोप लगाया है कि कुलजीत कौर ने बैंक से पैसे ट्रांसफर नहीं करके उनके साथ धोखा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। थाना सदर नकोदर पुलिस ने कंडोला, नूरमहल की निवासी कुलजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता जसविंदर कौर, जो कंग बाबू की निवासी हैं, ने आरोप लगाया है कि कुलजीत कौर ने बैंक से 21 लाख रुपये ट्रांसफर न करके उनके साथ धोखाधड़ी की।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने विश्वास का दुरुपयोग करते हुए पैसे अपने निजी खाते में ले लिए और फिर उन्हें वापस नहीं किया। थाना नकोदर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बैंक ट्रांजेक्शन और संबंधित दस्तावेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी नकोदर ने बताया कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रकम की रिकवरी के लिए कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
