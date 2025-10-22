जालंधर में कनाडा से लौटे व्यक्ति ने दीपावली पर खुद को मारी गोली, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच
किशनगढ़ के संगवाल गांव में दिवाली के दिन कनाडा से लौटे रणजीत सिंह चहल नामक एक व्यक्ति ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनके बेटे परमीत सिंह ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रणजीत सिंह कुछ दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे।
संवाद सूत्र, किशनगढ़। कनाडा से कुछ दिन पहले आए एक जमींदार ने दिवाली के दिन गांव संगवाल में अपने घर में अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रणजीत सिंह चहल के रूप में हुई है। रणजीत सिंह के ताया के दामाद ने पुलिस को सूचित किया कि दोपहर करीब 12 बजे रणजीत के बेटे परमीत सिंह ने उन्हें फोन किया और बताया कि उनके पिता को कुछ हो गया है।
जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि रणजीत सिंह ने पिस्तौल से अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। गोली उनके सिर के आर-पार हो गई थी और वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। परमीत सिंह ने बताया कि उनके पिता दिवाली पर 2,500 रुपये के पटाखे और घर में सजावट के लिए बिजली की लड़ियां और मिट्टी के दीये भी लाए थे। उन्होंने कहा कि वह, उनके पिता और छोटी बहन घर पर थे, जबकि उनकी मां कनाडा में रहती हैं।
रणजीत सिंह कुछ दिन पहले ही कनाडा से लौटे थे। उन्होंने अपने बच्चों को बताया था कि वह सो रहे हैं और करीब 2:30 बजे उठेंगे। जब परमीत नहाने के लिए बाथरूम में गए, तब उनकी बहन ने जोर से पटाखा चलने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा तो उनके पिता के पास बिस्तर पर एक पिस्तौल पड़ी थी और खून बह रहा था।
पारिवारिक सदस्यों ने किशनगढ़ पुलिस चौकी को सूचित किया। मौके पर जांच अधिकारी एएसआइ नरिंदर सिंह और करतारपुर थाने के प्रभारी रमनदीप सिंह पहुंचे और कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल जालंधर भेज दिया।
