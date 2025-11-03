जालंधर में दिनदहाड़े व्यापारी से चेन स्नेचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम; CCTV में घटना कैद
जालंधर में थाना नंबर 5 के पास सुबह 8 बजे एक व्यापारी, विनय मल्होत्रा, स्नैचिंग का शिकार हो गए। पल्सर बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी सोने की चेन छीन ली, जिससे वे एक्टिवा से गिरकर घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर शहर में झपटमारों ने दिनदहाड़े थाना नंबर 5 से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे की है, जब वडाला चौक के पास बाम्बे नगर का रहने वाला व्यापारी विनय मल्होत्रा अपने एक्टिवा पर बबरीक चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान प्लसर बाइक सवार दो युवक पीछे से आए और उनके गले से सोने की चेन खींच ली।
विनय मल्होत्रा ने जब विरोध किया और चेन बचाने की कोशिश की, तो उनका एक्टिवा असंतुलित हो गया और वे सड़क पर पलटियां खाकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और पुलिस को सूचना दी। गनीमत रही कि व्यापारी को गंभीर चोट नहीं आई और न ही कोई वाहन उनके ऊपर से गुजरा, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
सूचना मिलते ही थाना नंबर 5 की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच अधिकारी एएसआई ने बताया कि पीड़ित विनय मल्होत्रा का बस्ती गुजा में फुटवियर का कारोबार है और वे रोजाना सुबह आफिस के लिए निकलते हैं। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
थाना प्रभारी ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपितों की पहचान हो सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात से क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि घटना पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर हुई है। लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
