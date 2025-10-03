होशियारपुर के दसूहा में ट्रैवल एजेंट की 35 लाख की ठगी, शख्स को अमेरिका भेजने का सपना दिखाकर हुआ रफूचक्कर

दसूहा पुलिस ने कुलविंदर सिंह नामक एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मनिंदर सिंह नामक एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कुलविंदर ने उसे अमेरिका भेजने का वादा किया था लेकिन पैसे लेने के बाद वादे को पूरा नहीं किया और पैसे भी वापस नहीं किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है आरोपी फरार है।

संवाद सहयोगी, होशियारपुर। अमेरिका भेजने व वहां पर सैटेल कराने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में दसूहा पुलिस ने एक आरोपित को नामजद किया है। आरोपित की पहचान कुलविंदर सिंह निवासी मकान नंबर-19, जीरकपुर, मोहाली के रुप में हुई है।

पुलिस ने यह मामला ठगी के शिकार हुए मनिंदर सिंह निवासी नई आबादी गालोवाल, दसूहा के बयान पर दर्ज किया है। बयान में मनिंदर सिंह ने बताया कि वह विदेश जाना चाहता था और वहीं पर सैटेल होने का यत्न कर रहा था।

इस दौरान उसकी मुलाकात कुलविंदर सिंह के साथ हुई जो अपने आप को ट्रैवल एजेंट बता रहा था और उसने उसे भरोसे में लेते हुए बताया था कि वह उसे अमेरिका भेजेगा। जिसके लिए वह उससे 35 लाख रुपए लेगा। उसने बताया था कि वह पहले भी बहुत से लोगों को यूरोप, आस्ट्रेलिया व अमेरिका में सैटेल करवा चुका है।

जिस पर भरोसा करके मनिंदर सिंह ने उसे 35 लाख रुपए दे दिए। परंतु पैसे लेने के बाद कुलविंदर सिंह ने उसे न तो अमेरिका भेजा और न ही पैसे वापिस किए। उसने उसका फोन तक उठाना बंद कर दिया। इस दौरान जब वह कुलविंदर सिंह के दफ्तर उससे मिलने के लिए गया तो कुलविंदर सिंह ने उसके साथ गाली गलोज की और दफ्तर से बाहर निकला दिया।