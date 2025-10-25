Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    24 घंटे में पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, गोली लगने से गैंगस्टर घायल; घर पर फायरिंग मामले में थे शामिल 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    होशियारपुर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गैंगस्टर घायल हो गया। बदमाशों की फायरिंग में चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बच गए। पुलिस ने दो संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुठभेड़ में गोली लगने से गैंगस्टर घायल। फोटो जागऱण

    जागरण टीम, माहिलपुर/गढ़शंकर/होशियारपुर। जिले में चौबीस घंटे के भीतर पुलिस की गैंगस्टरों के साथ दूसरी बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गैंग्स्टर घायल हो गया। बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में समुंदड़ा चौकी इंचार्ज सतनाम सिंह को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहनने के कारण वह सुरक्षित रहे। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी डा. संदीप मलिक सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों बदमाश जमानत पर जेल से बाहर थे। पुलिस यह जानने में जुटी है कि ये बदमाश किस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। डीएसपी गढ़शंकर दलजीत सिंह खख ने बताया कि शुक्रवार तड़के दो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में सूचना मिली थी।

    इसके आधार पर गांव बारापुर के पास नाका लगाया गया। जब उन्हें को रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली पुलिस की गाड़ी पर लगी और चौकी इंचार्ज समुंदड़ सतनाम सिंह को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण वह बच गए।

    पुलिस की फायरिंग में एक गैंग्स्टर घायल हो गया। इस घटना में कुल दस राउंड फायर हुए, जिसमें से दो गैंग्स्टरों ने पुलिस पर किए और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में आठ राउंड चलाए। गैंग्स्टरों की पहचान करण गजपाल कन्नू, निवासी हरियाना और घायल सिमरनप्रीत सिमू, निवासी इब्राहिमपुर (गढ़शंकर) के रूप में हुई है।

    करण गजपाल कन्नू और सिमरनप्रीत पहले से हथियारों की तस्करी और हत्या के मामलों में जमानत पर हैं। दोनों व्यक्ति पिछले दिनों गांव बोड़ा में वर्मा मेडिकल स्टोर और महताबपुर में हरप्रीत कौर के घर पर हुई गोलीबारी में शामिल बताए जा रहे हैं।

    दोनों हमलावरों से एक 32 बोर का पिस्टल, तीन कारतूस, दो खोल, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद हुए। उल्लेखनीय है कि वीरवार को माहिलपुर के पास भी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ था।