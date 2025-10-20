होशियारपुर में कबाड़ की दुकानों बनी खतरा, त्योहारों में आग का डर; नगर निगम की नींद कब टूटेगी?

हजारी लाल, होशियारपुर। शहर के रिहायशी इलाकों में खुली कबाड़ की दुकानें इस समय खतरे की घंटी बन चुकी हैं, मगर नगर निगम प्रशासन अब तक गहरी नींद में सोया हुआ है। त्योहारों के मौसम में आगजनी की आशंका जहां पहले से ही बढ़ी रहती है, वहीं इन कबाड़ के अड्डों ने खतरे को और दोगुना कर दिया है।

नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानें खोलना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर के कई मोहल्लों में यह व्यवसाय खुलेआम चल रही है। लोहे, गाड़ियों के पार्ट्स, पुराने सिलेंडरों और बारूद के खाली खोलों से भरे ये गोदाम किसी भी वक्त विस्फोट या आग की बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं।



कुछ वर्ष पहले भंगी चोअ क्षेत्र में कबाड़ की दुकान में लोहा तोड़ते समय धमाका हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद भी नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा यह है कि वही हालात आज भी कायम हैं। प्रशासन का यह रवैया आने वाले समय में किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे सकता है।



दिवाली के दौरान पटाखों से निकलने वाली चिंगारियां इन कबाड़ की दुकानों में आग का रूप ले सकती हैं। कुछ साल पहले मोहल्ला बहादुरपुर में आतिशबाजी की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लगी आग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। धमाके से घर की छत और दीवारें तक उड़ गईं थीं। उस समय स्थानीय निवासियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन वह घटना इस बात की गवाही देती है कि ऐसे इलाकों में कबाड़ की दुकानें किसी भी समय बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं।