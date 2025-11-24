होशियारपुर: बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत 

संवाद सहयोगी, दसूहा। सड़क हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था। इस दुर्घटना में अन्य परिवार के सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घटना दसूहा-मियानी मार्ग पर गांव बसोया के निकट हुई, जब कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक महिलाओं की पहचान प्रीति (21) पत्नी अश्वनी कुमार निवासी उस्मान शहीद (दसूहा) और रजिंदर कौर (32) पत्नी चंद्र मणि के रूप में हुई है। घायलों में गुरदयाल सिंह (55) पुत्र अमी चंद, कुलदीप कौर (50) पत्नी गुरदयाल सिंह, अश्वनी कुमार पुत्र गुरदयाल सिंह और बच्चे मन्नत व अयान शामिल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि कुलदीप कौर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर किया गया है।

पुलिस को दिए गए बयानों में अश्वनी कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मियानी में एक शादी समारोह में गया था। उसके पिता गुरदयाल सिंह, मां कुलदीप कौर, पत्नी प्रीति, चाची रजिंदर कौर और चाची के बच्चे मन्नत व अयान भी थे। समारोह में भाग लेने के बाद जब वे लौट रहे थे, तो गांव बसोया के सत्संग घर के निकट उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई।

कार को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन कार की गति अचानक तेज हो गई और वह पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में उसके परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए। पत्नी प्रीति, चाची रजिंदर कौर और मां कुलदीप कौर की स्थिति गंभीर थी। राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कार से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल दसूहा पहुंचाया।