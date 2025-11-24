Language
    होशियारपुर: बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार, एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत 

    By Hazari Lal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    दसूहा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में, एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे एक शादी समारोह से लौट रहे थे। कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे प्रीति और रजिंदर कौर की जान चली गई।

    हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, दसूहा। सड़क हादसे में एक ही परिवार की दो महिलाओं की जान चली गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था। इस दुर्घटना में अन्य परिवार के सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घटना दसूहा-मियानी मार्ग पर गांव बसोया के निकट हुई, जब कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

    मृतक महिलाओं की पहचान प्रीति (21) पत्नी अश्वनी कुमार निवासी उस्मान शहीद (दसूहा) और रजिंदर कौर (32) पत्नी चंद्र मणि के रूप में हुई है। घायलों में गुरदयाल सिंह (55) पुत्र अमी चंद, कुलदीप कौर (50) पत्नी गुरदयाल सिंह, अश्वनी कुमार पुत्र गुरदयाल सिंह और बच्चे मन्नत व अयान शामिल हैं। घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि कुलदीप कौर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर किया गया है।

    पुलिस को दिए गए बयानों में अश्वनी कुमार ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मियानी में एक शादी समारोह में गया था। उसके पिता गुरदयाल सिंह, मां कुलदीप कौर, पत्नी प्रीति, चाची रजिंदर कौर और चाची के बच्चे मन्नत व अयान भी थे। समारोह में भाग लेने के बाद जब वे लौट रहे थे, तो गांव बसोया के सत्संग घर के निकट उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई।

    कार को संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन कार की गति अचानक तेज हो गई और वह पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में उसके परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए। पत्नी प्रीति, चाची रजिंदर कौर और मां कुलदीप कौर की स्थिति गंभीर थी। राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें कार से बाहर निकाला और सिविल अस्पताल दसूहा पहुंचाया।

    अस्पताल में चिकित्सकों ने चाची रजिंदर कौर को मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी प्रीति और मां कुलदीप कौर, जो गंभीर रूप से घायल थीं, को जालंधर और अमृतसर रेफर किया गया।

    जालंधर में उपचार के दौरान प्रीति ने भी दम तोड़ दिया, जबकि मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 के तहत केस दर्ज कर लिया है।