पंजाब के मशहूर गायक राजवीर जवांदा के निधन के बाद शोक में डूबा प्रदेश; पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। पंजाब के प्रसिद्ध गायक और गीतकार राजवीर जवांदा का एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लंबे इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। इस दुखद समाचार से पूरे पंजाब और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

उनकी असमय मृत्यु से जो क्षति हुई है, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस मौके पर पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि राजवीर जवांदा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार का जाना पूरे पंजाब के लिए एक बड़ी क्षति है। इस दुख की घड़ी में पूरा पंजाब उनके परिवार के साथ खड़ा है।

उन्होंने एक भावुक स्मृति साझा करते हुए कहा कि जब राजवीर जवांदा पीआरटीसी जहांखेलां से ट्रेनिंग ले रहे थे, उस समय उनकी पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आना था, परंतु किसी कारणवश वे नहीं आ सके।