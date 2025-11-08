Language
    Punjab Politics: राजा वड़िंग के बयान से पंजाब की राजनीति में उबाल, AAP ने फूंका पुतला

    By Parveen Kumari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:45 AM (IST)

    पंजाब की राजनीति में राजा वड़िंग के बूटा सिंह पर दिए गए एक विवादित बयान से बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और राजा वड़िंग का पुतला फूंका। इस घटना के बाद अन्य राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं।

    मुकेरियां में 'आप' ने फूंका राजा वड़िंग का पुतला। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मुकेरियां। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह पर गई टिप्पणी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है।

    आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मुकेरियां में प्रो. जीएस मुल्तानी की अगुआई में महाराणा प्रताप चौक में रोष प्रदर्शन करते हुए राजा वड़िंग का पुतला फूंका।

    प्रो. मुल्तानी ने कहा कि दिवंगत बूटा सिंह ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश और पंजाब की सेवा के लिए समर्पित किया। उनके बारे में जाति, पेशा और रंग के आधार पर अनुचित शब्दों का प्रयोग करना न केवल बेअदबी है, बल्कि पंजाब की राजनीतिक परंपराओं के भी विरुद्ध है।

    राजा वड़िंग ने तरनतारन उपचुनाव के दौरान बयान देकर यह साबित कर दिया है, कि कांग्रेस अनुसूचित जाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भीतर एससी समाज के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है।

    प्रो. मुल्तानी ने पंजाब सरकार, चुनाव आयोग और पंजाब अनुसूचित जाति आयोग से अपील की कि राजा वड़िंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एससी समाज के प्रति नकारात्मक सोच रखने वाले नेताओं को सबक मिल सके।

    उन्होंने कांग्रेस से भी अपील की कि ऐसे विचार रखने वाले नेता को तुरंत पार्टी से बाहर निकाला जाए। इस मौके पर मास्टर सेवा सिंह, एसडीओ सुच्चा सिंह, उपदेश ठाकुर, राजीव राणा, संदीप कुमार टिम्मा, अमित कुमार, कैप्टन सतपाल, रमेश डुगरी, शाम सिंह शामा, एडवोकेट गुरिंदरजीत सिंह, बलविंदर सोनी, दर्शन सिंह, जतिंदर शर्मा, रमन डोगरा, गुरविंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, संजीव सोनी, जतिंदर सिंह, जसवीर सिंह, हरदेव राणा सहित बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता मौजूद रहे।