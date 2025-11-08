Punjab Politics: राजा वड़िंग के बयान से पंजाब की राजनीति में उबाल, AAP ने फूंका पुतला

संवाद सहयोगी, मुकेरियां। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से लोकसभा सदस्य अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान दिवंगत केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह पर गई टिप्पणी को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मुकेरियां में प्रो. जीएस मुल्तानी की अगुआई में महाराणा प्रताप चौक में रोष प्रदर्शन करते हुए राजा वड़िंग का पुतला फूंका। प्रो. मुल्तानी ने कहा कि दिवंगत बूटा सिंह ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश और पंजाब की सेवा के लिए समर्पित किया। उनके बारे में जाति, पेशा और रंग के आधार पर अनुचित शब्दों का प्रयोग करना न केवल बेअदबी है, बल्कि पंजाब की राजनीतिक परंपराओं के भी विरुद्ध है।

राजा वड़िंग ने तरनतारन उपचुनाव के दौरान बयान देकर यह साबित कर दिया है, कि कांग्रेस अनुसूचित जाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के भीतर एससी समाज के प्रति नफरत साफ दिखाई देती है।