होशियारपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, होशियारपुर। जिला पुलिस ने नशे की तस्करी और अवैध शराब के मामलों में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पवन कुमार (आदर्श कालोनी, हजीपुर), गीता सैनी (एसएएस नगर), अमनदीप सिंह (बढियाला, गढ़दीवाला) और मोहन सिंह (नैनवां, गढ़शंकर) शामिल हैं। गढ़शंकर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहन सिंह को 34 बोतल अवैध शराब के साथ पकड़ा।