होशियारपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार
होशियारपुर पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध शराब के मामलों में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गढ़शंकर पुलिस ने मोहन सिंह को 34 बोतल अवैध शराब के साथ पकड़ा। दसूहा पुलिस ने अमनदीप सिंह को प्रतिबंधित सामग्री, और मॉडल टाउन पुलिस ने गीता सैनी को 155 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर। जिला पुलिस ने नशे की तस्करी और अवैध शराब के मामलों में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पवन कुमार (आदर्श कालोनी, हजीपुर), गीता सैनी (एसएएस नगर), अमनदीप सिंह (बढियाला, गढ़दीवाला) और मोहन सिंह (नैनवां, गढ़शंकर) शामिल हैं। गढ़शंकर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहन सिंह को 34 बोतल अवैध शराब के साथ पकड़ा।
एएसआई ओंकार सिंह ने बताया कि आरोपित इलाके में अवैध शराब का बड़ा धंधा कर रहा था। इसके अलावा, थाना दसूहा पुलिस ने अमनदीप सिंह को प्रतिबंधित सामग्री, जबकि थाना माडल टाउन ने गीता सैनी को 155 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
