    केंद्रीय जेल में ड्यूटी के दौरान कॉन्स्टेबल से मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By hazari lal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:56 PM (IST)

    होशियारपुर केंद्रीय जेल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रणजीत सिंह से चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। सहायक सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह के बयान पर थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया। तलाशी में एक मोबाइल फोन सिम तंबाकू और संदिग्ध पाउडर मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जेल में मोबाइल और नशा सप्लाई के पहले भी मामले सामने आए हैं।

    जेल में ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल से मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, होशियारपुर। केंद्रीय जेल में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल से चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने पर थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह मामला सहायक सुपरिंटेंडेंट सतनाम सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है। आरोपित कांस्टेबल की पहचान रणजीत सिंह (पीएपी-762, बीएन-27) निवासी मूनक खुर्द (टांडा) के रूप में हुई है।

    सतनाम सिंह ने बताया कि रणजीत सिंह की ड्यूटी जेल के हाई सिक्योरिटी जोन-13 में लगाई गई थी। जब उसे चेकिंग के लिए रोका गया, तो वह घबरा गया।

    तलाशी के दौरान उसके पास से एक कीपैड वाला मोबाइल फोन, जिसमें सिम थी, खुला तंबाकू और एक संदिग्ध काला पदार्थ बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में यह पदार्थ नशे का नहीं, बल्कि केवल 9.60 ग्राम पाउडर निकला।

    जेल में ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन और इस प्रकार की सामग्री ले जाना वर्जित है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां जेल के मुलाजिम मोबाइल और नशा सप्लाई करते हैं, जिससे वे कैदियों से मोटी कमाई करते हैं।