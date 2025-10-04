'पीएम मोदी ने आरएसएस को 100वीं वर्षगांठ पर किया सम्मानित', अविनाश राय खन्ना ने सिक्का और डाक टिकट जारी करने के बाद किया धन्यवाद
पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी कर सम्मानित किया। सिक्के में भारत माता आशीर्वाद मुद्रा में हैं और स्वयंसेवक नमन कर रहे हैं। डाक टिकट 1963 की गणतंत्र दिवस परेड को दर्शाता है। खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
जागरण संवाददाता, होशियारपुर। पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक 100 रुपये का सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी कर देशसेवा को समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक विशेष सम्मान दिया है।
खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए 100 रु.के सिक्के में भारत माता को आशीर्वाद देने की एक मुद्रा में दिखाया गया है और उनके साथ एक सिंह है और आरएसएस के स्वयंसेवक को उनके आगे झुकते हुए दिखाया गया है।
जारी किए गए विशेष डाक टिकट में 1963 में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले आरएसएस स्वयंसेवकों को दिखाया गया है। राष्ट्रवादी और मानवतावादी सोच पर चलने वाले संघ आरएसएस को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष सम्मान दिया गया है। इस मौके खन्ना ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए सभी संघ कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं को बधाई दी।
