" न्यूजीलैंड में बेटा जेल में है..." फर्जी कॉल से डराकर होशियारपुर में पिता से ठग लिए ₹9 लाख

हजारी लाल, होशियारपुर। न्यूजीलैंड में रह रहे बेटे के एक्सीडेंट और पुलिस केस में फंसने की झूठी खबर देकर साइबर ठगों ने टांडा के एक पिता से करीब 9 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सऐप पर खुद को न्यूजीलैंड पुलिस का अधिकारी बताया और इलाज कराने तथा पुलिस केस से बचाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। बाद में बेटे से बात हुई तो पूरी कहानी फर्जी निकली।

यह मामला टांडा क्षेत्र के वार्ड नंबर 15, सलां रोड निवासी दयाल सिंह पुत्र हरभजन सिंह के साथ हुआ। पीड़ित ने साइबर अपराध थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपितों ने कथित तौर पर इलाज और पुलिस केस से बचाने के नाम पर रकम की मांग की। विदेश में रह रहे बेटे के साथ हादसे की बात सुनकर परिवार परेशान हो गया। इसी घबराहट का फायदा उठाकर ठगों ने दयाल सिंह से बैंक आफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक के खातों में कुल नौ लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए।

बेटे से बात हुई तो पैरों तले खिसकी जमीन रकम ट्रांसफर करने के बाद जब दयाल सिंह को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने बेटे से संपर्क करने की कोशिश की। बेटे से बातचीत होने पर पूरी कहानी झूठी निकली। न कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था और न ही वह पुलिस के शिकंजे में था।

अब पुलिस उन बैंक खातों की जांच कर रही है, जिनमें रकम ट्रांसफर हुई। साथ ही आरोपितों द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप कॉल और लेनदेन से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रकम निकालने वाला कौन है और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कितने लोग जुड़े हैं।

विदेश में रह रहे बच्चों के नाम पर बढ़ रही ठगी साइबर ठगों ने इस वारदात में किसी हथियार या जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए पिता के सबसे बड़े डर—विदेश में रह रहे बेटे की सुरक्षा—को निशाना बनाया। पहले हादसे की खबर देकर मानसिक दबाव बनाया और फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए।