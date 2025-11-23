Language
    गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर 'जो बोले सो निहाल...' से गूंजा माहिलपुर शहर, नगर कीर्तन में दर्शन के लिए उमड़ी संगत

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर माहिलपुर से आनंदपुर साहिब के लिए नगर कीर्तन रवाना हुआ। 'जो बोले सो निहाल' के जयघोष से शहर गूंज उठा। सिख समुदाय समेत अन्य धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को प्रेरणास्रोत बताया। अमरप्रीत सिंह लाली ने उन्हें धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक कहा।

    श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वलिदान दिवस के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन आनंदपुर साहिब के लिए रवाना (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, माहिलपुर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भव्य विशाल नगर कीर्तन कल देर रात बारह बजे माहिलपुर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए हर्षोल्लास के साथ रवाना हुआ।

    इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय सहित अन्य धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। पूरा माहिलपुर शहर “जो बोले, सो निहाल” के जयघोष से गूंजता रहा। नगर कीर्तन में नज़दीकी गावों की संगत भी शामिल हुई।

    इस दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। इस दौरान इस पूरे मार्ग पर जगह-जगह संगत नगर कीर्तन के साथ गुरु की पालकी के दर्शन के लिए खड़ी नजर आई। वहीं, पालकी के दर्शन कर संगत ने प्रसाद भी ग्रहण किया।

    इस मौके संगतों द्वारा चाय-कॉफ़ी का लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर मौजूद डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत आने वाली पीढ़ियो को शांति दया और सवतंत्रता का संदेश देती रहेगी।

    रौड़ी ने कहा कि गुरु साहिब की शहादत किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणास्रोत है। कांग्रेस हल्का इंचार्ज गढ़शंकर अमरप्रीत सिंह लाली ने माहिलपुर मेन चौक में नगर कीर्तन का स्वागत करते हुए कहा कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्मनिरपेक्षता के सच्चे प्रतीक थे और उन्होंने मानव व धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए शहादत दी थी।

    इस मौके ओएसडी चरनजीत सिंह चन्नी, चेयरमैन बलदीप सैनी, चेयरमैन हरमिंदर बख्शी, समाजसेवी गुरप्रीत सिंह बैंस, प्रिंसिपल परविंदर सिंह, रूबी चावला, रिप्पी चावला, बलबीर ठाकुर, मनीष दादूवाल, जसकर्ण महे, हरदीप सिंह बाहोवाल, किसान नेता तलविंदर सिंह हीर, गायक गुरमिंदर कैंडोवाल, गायक चेतन सचदेवा, दविंदर बैंस, पार्षद शशि बंगड़, मैनेजर राजीव बंगड़, पार्षद बलविंदर मरवाहा, रवि शर्मा आदि संगत मौजूद रही।