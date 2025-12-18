होशियारपुर में मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, गैंगस्टरों से मिल रही थी धमकी

संवाद सहयोगी, टांडा उड़मुड़/होशियारपुर। ब्लॉक टांडा में मोटरसाइकिल मैकेनिक बलजीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी गांव कंधाला शेखां की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वह रसूलपुर मोड़ के पास बुलेट मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि उसे गैंगस्टरों से धमकियां मिली थीं।

वारदात शाम करीब पांच बजे की है, जब बलजीत अपनी कार में बेटे के साथ अड्डे में किसी काम के लिए पहुंचा था। अचानक एक मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। आरोपितों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस दौरान एक गोली बिल्ला के सिर, एक पैर और एक जांघ में लगी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

आरोपितों की पहचान नहीं हो पाई है। बिल्ला को तुरंत टांडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, गैंग्स्टरों की धमकियां क्यों मिल रही थीं और पूरा मामला क्या है, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।