    होशियारपुर में मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, गैंगस्टरों से मिल रही थी धमकी

    By Hazari Lal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    टांडा उड़मुड़ के गांव कंधाला शेखां निवासी मोटरसाइकिल मैकेनिक बलजीत सिंह उर्फ बिल्ला की रसूलपुर मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे गैंगस्टरों स ...और पढ़ें

    होशियारपुर में मैकेनिक की गोली मारकर हत्या। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, टांडा उड़मुड़/होशियारपुर। ब्लॉक टांडा में मोटरसाइकिल मैकेनिक बलजीत सिंह उर्फ बिल्ला निवासी गांव कंधाला शेखां की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वह रसूलपुर मोड़ के पास बुलेट मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि उसे गैंगस्टरों से धमकियां मिली थीं।

    वारदात शाम करीब पांच बजे की है, जब बलजीत अपनी कार में बेटे के साथ अड्डे में किसी काम के लिए पहुंचा था। अचानक एक मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। आरोपितों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस दौरान एक गोली बिल्ला के सिर, एक पैर और एक जांघ में लगी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

    आरोपितों की पहचान नहीं हो पाई है। बिल्ला को तुरंत टांडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, गैंग्स्टरों की धमकियां क्यों मिल रही थीं और पूरा मामला क्या है, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

    होशियारपुर में तीन दिनों में यह दूसरा मामला है, जहां गोली मारकर हत्या की गई है। इससे पहले, कस्बा हरियाणा के पास 23 वर्षीय युवक अब्दुल मोहम्मद की हत्या की गई थी। उसे भी घर से जिम जाते समय एक युवक ने गोलियां मारी थीं। आरोपित ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए दो रिवाल्वर का इस्तेमाल किया था।