    पंजाब: होशियारपुर के खमता पत्ती गांव में खेल नर्सरी के पास खुला शराब का ठेका, 'नशे के विरुद्ध युद्ध' अभियान की उड़ी धज्जियां

    By Parveen Kumari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 05:47 PM (IST)

    पंजाब के खमता पत्ती गांव में खेल नर्सरी के पास शराब का ठेका खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। 'नशे के विरुद्ध युद्ध' मुहिम पर सवाल उठाते हुए, ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा और ठेका हटाने की मांग की। उनका कहना है कि ठेका खेल नर्सरी, मंदिर और खेल मैदान के करीब है, जिससे युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा। ठेका बंद न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

    पंजाब के खमता पत्ती गांव में खेल नर्सरी के पास शराब का ठेका खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। गांव खमता पत्ती में पंजाब सरकार के द्वारा बनाई खेल नर्सरी के पास खुले शराब के ठेके ने राज्य सरकार के द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम की कंडी क्षेत्र में हवा निकलती हुई नजर आ रही है।

    वहीं सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भवनौर और खमता पत्ती के गांव में नए खुले शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ठेके के विरोध में विधायक कर्मबीर घुम्मन को ज्ञापन सौंपा।

    नंबरदार सुरिंदर सिंह, पूर्व सैनिक समिंदर सिंह, विजय कुमार और सतपाल ने बताया कि पिछले 10-12 दिनों से तलवाड़ा-दौलतपुर मार्ग पर गांव खमता पत्ती और भवनौर की सीमा पर एक नया शराब का ठेका खुला है। यह ठेका सरकार द्वारा लगभग 85 लाख की लागत से बनाई गई खेल नर्सरी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है।

    इसके दूसरी ओर एक मंदिर और मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक खेल मैदान है। जबकि भवनौर में पहले से ही एक शराब का ठेका खुला हुआ है। जो नए ठेके से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।

    एक ओर सरकार 'नशे के विरुद्ध युद्ध' अभियान के तहत जागरूकता फैलाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर कई गांवों में बिना सहमति के शराब के ठेके खोलने की मंज़ूरी दी जा रही है।

    ग्रामीणों ने ठेके को बंद करवाने के लिए 150 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षरों वाली एक लिखित शिकायत पत्र आबकारी आयुक्त चंडीगढ़,उपायुक्त होशियारपुर और एसडीएम मुकेरियां को भेजी है।

    आज उन्होंने ठेके को बंद करवाने के लिए हलके के विधायक कर्मबीर घुम्मन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। विधायक घुम्मन ने लोगों को जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ठेका बंद न होने पर ग्रामीणों ने तलवाड़ा-दौलतपुर मार्ग जाम कर धरना देने की चेतावनी दी है। ईटीओ आबकारी भूपिंदर सिंह ने कहा कि वह मामले की जांच के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।