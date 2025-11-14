पंजाब: होशियारपुर के खमता पत्ती गांव में खेल नर्सरी के पास खुला शराब का ठेका, 'नशे के विरुद्ध युद्ध' अभियान की उड़ी धज्जियां

संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। गांव खमता पत्ती में पंजाब सरकार के द्वारा बनाई खेल नर्सरी के पास खुले शराब के ठेके ने राज्य सरकार के द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम की कंडी क्षेत्र में हवा निकलती हुई नजर आ रही है।

वहीं सरकार की कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भवनौर और खमता पत्ती के गांव में नए खुले शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। आज ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने ठेके के विरोध में विधायक कर्मबीर घुम्मन को ज्ञापन सौंपा।

नंबरदार सुरिंदर सिंह, पूर्व सैनिक समिंदर सिंह, विजय कुमार और सतपाल ने बताया कि पिछले 10-12 दिनों से तलवाड़ा-दौलतपुर मार्ग पर गांव खमता पत्ती और भवनौर की सीमा पर एक नया शराब का ठेका खुला है। यह ठेका सरकार द्वारा लगभग 85 लाख की लागत से बनाई गई खेल नर्सरी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है।

इसके दूसरी ओर एक मंदिर और मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक खेल मैदान है। जबकि भवनौर में पहले से ही एक शराब का ठेका खुला हुआ है। जो नए ठेके से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।