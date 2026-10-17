सरपंच पत्नी के निलंबन पर भड़के होशियारपुर बार एसोसिएशन प्रधान, मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। लोगों को इंसाफ दिलाने वाले जिला बार एसोसिएशन होशियारपुर के प्रधान एडवोकेटशमशेर भारद्वाज खुद इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर हैं। उनकी पत्नी अनीता रानी कक्कों गांव की सरपंच हैं और अक्टूबर 2024 में 104 वोटों के अंतर से निर्वाचित हुई थीं। उनका आरोप है कि राजनीतिक रंजिश केचलते उनकी पत्नी को निलंबित करवा दिया गया था।

नई पंचायत बनने के बाद जब उन्होंने आय-व्यय का हिसाब मांगा तो पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया।उन्होंने बताया कि यह भी नियम है कि सरपंच के निलंबित होने की सूरत में समर्थन प्राप्त पंच को सरपंच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। शमशेर भारद्वाज ने बताया कि सरपंच के निलंबन के खिलाफ अपील की जा चुकी है और कानूनी प्रक्रिया के फैसले का पालन किया जाएगा।