होशियारपुर में विदेश भेजने का सपना दिखाकर 9.20 लाख की ठगी, महिला समेत दो शातिर ठगों पर केस

होशियारपुर में थाना हाजीपुर पुलिस ने विदेश भेजने का वादा करके 9.20 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में एक महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बहादुर सिंह नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर पैसे लिए लेकिन वादे पूरे नहीं किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, होशियारपुर। विदेश भेजने का झांसा देकर 9.20 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में थाना हाजीपुर की पुलिस ने महिला सहित दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिनकी पहचान दविंदर दिलराज पाल सिंह पुत्र कपूर सिंह निवासी सुल्तानविंड रोड़ अमृतसर व अमरजीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह निवासी जगाधरी, यमुना नगर के रुप में हुई है।

पुलिस ने यह मामला बहादुर सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी अजमेर थाना हाजीपुर, होशियारपुर के बयान के आधार पर दर्ज किया है। पुलिस को दिए अपने बयान में बहादुर सिंह ने बताया कि वह अपने बेटे को विदेश भेजना चाहता था इस दौरान उसकी मुलाकात उक्त आरोपितों के साथ हुई थी, जिन्होंने उसे उसके बेटे को विदेश भेजने का आश्वासन दिया था व बताया था कि वह ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं और वह उसके बेटे को जल्द ही विदेश में भेजेगें भी और वहां पर उसकी नौकरी का इंतजाम भी करेगें।

जिसके बदले में उन्होंने 9.20 लाख रुपए लिए थे। परंतु पैसे लेने के बाद आरोपितों ने उसे न तो विदेश भेजा और न ही पैसे वापिस किए। उसने जब पैसे वापिस मांगे तो पहले तो वह लारा लगाते रहे। बाद में वह पैसे वापिस करने से मुक्कर गए और धमकियां देने लगे।