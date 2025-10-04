Language
    घर से दशहरे का मेला देखने निकला, फिर खेतों में मिला शव; होशियारपुर में युवक की मौत का राज क्या?

    By Parveen Kumari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    माहिलपुर के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साहिबजोत सिंह के रूप में हुई है जो दशहरा मेला देखने गया था और फिर लापता हो गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    माहिलपुर के नजदीक एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई

    संवाद सहयोगी, माहिलपुर। माहिलपुर के नजदीक युवक का शव मिलने से दहशत फैल गई। शव की सूचना मिलते ही मौके पर थाना माहिलपुर की पुलिस पहुंच गई व शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। शव बुरी हालत में होने के कारण पहले तो शव की पहचान भी नहीं हो रही थी शव किसका है लेकिन पुलिस ने जब आस पास के इलाके में पूछताछ की तो शव की पहचान हो पाई। शव की पहचान साहिबजोत सिंह पुत्र दविंदर सिंह के रुप में हुई है।

    जब साहिबजोत के शव संबंधी परिवार को पता चला तो परिवार के साथ साथ आस पास के इलाके में शोक की लहर फैल गए। पुलिस को दी सूचना में साहिबजोत के पिता दविंदर सिंह ने बताया कि साहिबजोत गत दिवस दशहरे का मेले देखने के लिए दशहरा ग्राउंड में गया था परंतु बाद में वह देर रात तक घर नहीं लौट।

    जब परिवार वालों ने साहिबजोत की तलाश व फोन पर संपर्क करने की कोशिश की परंतु साहिबजोत न तो मिला और न ही उसका फोन पर संपर्क हो सका। साहिबजोत का फोन स्विच आफ आ रहा था जिसके बाद परिवार वालों ने थाना माहिलपुर में साहिबजोत के लापता होने संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पुलिस ने भी साहिबजोत की तलाश शुरु कर दी थी।

    पुलिस को परिवार वालों ने साहिबजोत के लापता होने की सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरु कर दी थी। सुबह कुछ लोगों ने खेतों में शव पड़ा देखा और इसकी सूचना तुरंत थाना माहिलपुर की पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जब जांच की तो शव इतनी बुरी हालत में था कि उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। जैसे शव की पहचान न हो इस तरह शव की हालत की दी गई थी।

    पुलिस को जब आसपास के इलाके मे पूछताछ की परंतु फिर भी साहिबजोत की पहचान नहीं हो पा रही थी। जिस पर पुलिस ने साहिबजोत के परिवार वालों को शव संबंधी सूचना दी। साहिबजोत के परिजनों ने जब शव को देखा तो उसके कपड़ों से शव की पहचान हो पाई। पुलिस इस मामले में अभी तक किसी नजीते पर पहुंच नहीं पाई है कि आखिर साहिबजोत का शव खेतों में ऐसी हालत में पैसे पहुंचा। पुलिस विभाग की माने तो मामला कत्ल का लग रहा है। क्योंकि जिस हालत में शव था ऐसा लग रहा है कि किसी ने साहिबजोत की पहचान छुपाने के लिए यह कृत किया है।

    इस संबंधी मामले की जांच कर रहे थाना माहिलपुर के एसएचओ जयपाल ने बताया कि पुलिस फिलहाल इस मामले में अलग अलग पहलूओं पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद काफी हद तक मामला साफ हो जाएगा कि आखिर साहिबजोत की मौत कैसे हुई है। उन्होंने बताया कि मामला अभी साफ नहीं है लेकिन प्राथमिक जांच में मामला कत्ल का लग रहा है, और जल्द ही पुलिस इस मामले को सुलझा लेगी व आरोपित सलाखों के पीछे होंगे।

    कत्ल की क्या वजह रही, आखिरीवार जब साहिबजोत देखा गया वह किसके साथ था, कत्ल हुआ तो किसी तरह किया गया। इस सब पर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आस पास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम के बाद ही सारा मामला साफ हो पाएगा और उम्मीद है कि इस दौरान पलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी।