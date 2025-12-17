होशियारपुर: जिम जाते समय युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

जागरण टीम,होशियारपुर। मंगलवार को कस्बा हरियाना में फिल्मी स्टाइल में कार सवार युवक ने स्कूटी सवार की दिनदहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। मृतक अब्दुल मोहम्मद (23) कंगमाई का रहने वाला था। घटना को अंजाम उस समय दिया गया, जब अब्दुल अपने दोस्त जीत के साथ स्कूटी पर सवार होकर जिम जा रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी (डी) परमिंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। जीत ने बताया कि वह और अब्दुल शाम सवा चार बजे के करीब स्कूटी पर सवार होकर कंगमाई से जिम के लिए हरियाना जा रहे थे। वह स्कूटी चला रहा था, जबकि अब्दुल पीछे बैठा था।