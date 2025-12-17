होशियारपुर: जिम जाते समय युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
होशियारपुर के हरियाना में मंगलवार को एक युवक की फिल्मी स्टाइल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अब्दुल मोहम्मद कंगमाई का रहने वाला था और अपने दोस्त ...और पढ़ें
जागरण टीम,होशियारपुर। मंगलवार को कस्बा हरियाना में फिल्मी स्टाइल में कार सवार युवक ने स्कूटी सवार की दिनदहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। मृतक अब्दुल मोहम्मद (23) कंगमाई का रहने वाला था। घटना को अंजाम उस समय दिया गया, जब अब्दुल अपने दोस्त जीत के साथ स्कूटी पर सवार होकर जिम जा रहा था।
घटना की सूचना मिलते ही एसपी (डी) परमिंदर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू कर दी। जीत ने बताया कि वह और अब्दुल शाम सवा चार बजे के करीब स्कूटी पर सवार होकर कंगमाई से जिम के लिए हरियाना जा रहे थे। वह स्कूटी चला रहा था, जबकि अब्दुल पीछे बैठा था।
हरियाना के पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो पीछे से आई अल्टो कार में सवार एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने अब्दुल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। गोली लगने से अब्दुल जमीन पर गिर गया। वह व्यक्ति कार से नीचे उतरा और अब्दुल पर दस और फायर किए। हमलावर के पास दो पिस्टल थीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।