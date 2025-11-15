होशियारपुर: पूर्व मंत्री अरोड़ा का ऑफिस इंचार्ज परमार गिरफ्तार, आप विधायक जिंपा को बदनाम करने के लिए लगाए कई आरोप

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के कार्यालय प्रभारी राजिंदर परमार को पंजाब पुलिस के साइबर सेल ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से आप विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने वाली पोस्टें डाली जा रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पोस्टों के कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इसके खिलाफ विधायक जिम्मा के करीबी शानू ने पुलिस में शिकायत की थी। इसकी जांच साइबर सेल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पोस्टों को परमार ही किसी फेक आईडी से पोस्ट कर रहे थे। इस आरोप में साइबर सेल ने परमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।