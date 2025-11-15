Language
    होशियारपुर: पूर्व मंत्री अरोड़ा का ऑफिस इंचार्ज परमार गिरफ्तार, आप विधायक जिंपा को बदनाम करने के लिए लगाए कई आरोप

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    होशियारपुर में, पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के कार्यालय प्रभारी राजिंदर परमार को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। उन पर आप विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है। विधायक के एक करीबी सहयोगी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद साइबर सेल ने जांच की।

    होशियारपुर: पूर्व मंत्री अरोड़ा का ऑफिस इंचार्ज परमार गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, होशियारपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा के कार्यालय प्रभारी राजिंदर परमार को पंजाब पुलिस के साइबर सेल ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से आप विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा को लेकर इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने वाली पोस्टें डाली जा रही थीं।

    पोस्टों के कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। इसके खिलाफ विधायक जिम्मा के करीबी शानू ने पुलिस में शिकायत की थी। इसकी जांच साइबर सेल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक पोस्टों को परमार ही किसी फेक आईडी से पोस्ट कर रहे थे। इस आरोप में साइबर सेल ने परमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।

    इस बारे में पूर्व मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने कहा कि वह कहीं बाहर है, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जब डीएसपी साइबर सेल बात की तो उन्होंने बताया कि परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई है। अरोड़ा ने कहा कि वह कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे।