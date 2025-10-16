होशियारपुर में दीवाली से पहले बढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, सरकार ने बांटी 12.53 लाख की राहत राशि

संवाद सहयोगी, दसूहा। विधायक एडवोकेट कर्मवीर सिंह घुम्मन द्वारा मार्केट कमेटी कार्यालय दसूहा में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरण की शुरुआत की गई। उन्होंने समारोह में पहली किश्त के स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान लगभग 70 लाभार्थियों को 12 लाख 53 हज़ार रुपये के स्वीकृति पत्र सौंपे गए।

फत्ता गांव के लाभार्थियों को 9,46,750 रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।इस अवसर पर घुम्मन ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि प्रदान करने का अपना वायदा मात्र 30 दिनों में पूरा करके संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम की है।

उन्होंने कहा कि मिशन पुनर्वास के तहत आज 13 मंत्री पंजाब भर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को राहत राशि वितरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अजनाला में इस मिशन की शुरुआत की जहाँ 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चैक वितरित किए गए। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवज़ा दिया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर सुख-दुख में लोगों के साथ खड़ी है। बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान का मुआवज़ा पारदर्शी व्यवस्था के तहत वितरित किया जा रहा है। जिससे सभी पात्र व्यक्तियों तक तुरंत पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन कंवलप्रीत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल वायदे करती है, बल्कि उन्हें समय पर पूरा भी करती है।