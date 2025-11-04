Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होशियारपुर में ब्यास किनारे आग का तांडव, चंगड़वां में प्रवासियों की झुग्गियां राख; सोना-चांदी और लाखों का नकद स्वाहा

    By Parveen Kumari Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    तलवाड़ा के पास चंगड़वां गांव में ब्यास नदी के किनारे प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। अनाज, सोने-चांदी के जेवरात और लाखों की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। समाज सेवक सुमित डडवाल ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    तलवाड़ा के पास चंगड़वां गांव में ब्यास नदी के किनारे प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। कस्बे के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासियों की झूगियों को अचानक आग लगने से धान,अनाज,सोने चांदी के जेवरात तथा लाखों की नगदी जलकर राख हो गए।

    पीड़ित ज्ञान के अनुसार बाद दोपहर तलवाड़ा के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासी ज्ञान पुत्र कृष्ण लाल तथा सोनू कुमार पुत्र इंद्रपाल निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी व्यास नदी के पास स्थित गांव चंगड़वां, जो विगत करीब 15-16 वर्षों से यहां रह रहे हैं, कि दो झूगियों को अचानक ही आग लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और झुगियों के अंदर रखा धान, अनाज,सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नगदी आग की भेंट चढ़ गए। पीड़ित लोगों ने अपने जले हुए सामान तथा नगदी को दिखाते हुए बताया कि उन्होंने कई वर्षों से बहुत हीी मेहनत करके पूंजी जमा की थी।

    लेकिन आग ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवक तथा जिला परिषद सदस्य सुमित डडवाल ने पंजाब सरकार से आग से प्रभावित लोगों की बिना देरी किए सहायता करने की मांग की है। जो करंसी नोट आग से कुछ भाग जला चुका है उसे बैंक से बदलवाने का भी प्रबंध किया जाए ताकि पीड़ित परिवार के जख्मों पर मलम लग सके।