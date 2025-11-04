होशियारपुर में ब्यास किनारे आग का तांडव, चंगड़वां में प्रवासियों की झुग्गियां राख; सोना-चांदी और लाखों का नकद स्वाहा
तलवाड़ा के पास चंगड़वां गांव में ब्यास नदी के किनारे प्रवासियों की झुग्गियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। अनाज, सोने-चांदी के जेवरात और लाखों की नकदी जलकर राख हो गई। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। समाज सेवक सुमित डडवाल ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके।
संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। कस्बे के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासियों की झूगियों को अचानक आग लगने से धान,अनाज,सोने चांदी के जेवरात तथा लाखों की नगदी जलकर राख हो गए।
पीड़ित ज्ञान के अनुसार बाद दोपहर तलवाड़ा के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासी ज्ञान पुत्र कृष्ण लाल तथा सोनू कुमार पुत्र इंद्रपाल निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी व्यास नदी के पास स्थित गांव चंगड़वां, जो विगत करीब 15-16 वर्षों से यहां रह रहे हैं, कि दो झूगियों को अचानक ही आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और झुगियों के अंदर रखा धान, अनाज,सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नगदी आग की भेंट चढ़ गए। पीड़ित लोगों ने अपने जले हुए सामान तथा नगदी को दिखाते हुए बताया कि उन्होंने कई वर्षों से बहुत हीी मेहनत करके पूंजी जमा की थी।
लेकिन आग ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवक तथा जिला परिषद सदस्य सुमित डडवाल ने पंजाब सरकार से आग से प्रभावित लोगों की बिना देरी किए सहायता करने की मांग की है। जो करंसी नोट आग से कुछ भाग जला चुका है उसे बैंक से बदलवाने का भी प्रबंध किया जाए ताकि पीड़ित परिवार के जख्मों पर मलम लग सके।
