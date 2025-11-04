होशियारपुर में ब्यास किनारे आग का तांडव, चंगड़वां में प्रवासियों की झुग्गियां राख; सोना-चांदी और लाखों का नकद स्वाहा

संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। कस्बे के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासियों की झूगियों को अचानक आग लगने से धान,अनाज,सोने चांदी के जेवरात तथा लाखों की नगदी जलकर राख हो गए। पीड़ित ज्ञान के अनुसार बाद दोपहर तलवाड़ा के करीबी गांव चंगड़वां के पास ब्यास दरिया के किनारे रहते प्रवासी ज्ञान पुत्र कृष्ण लाल तथा सोनू कुमार पुत्र इंद्रपाल निवासी उत्तर प्रदेश हाल निवासी व्यास नदी के पास स्थित गांव चंगड़वां, जो विगत करीब 15-16 वर्षों से यहां रह रहे हैं, कि दो झूगियों को अचानक ही आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और झुगियों के अंदर रखा धान, अनाज,सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की नगदी आग की भेंट चढ़ गए। पीड़ित लोगों ने अपने जले हुए सामान तथा नगदी को दिखाते हुए बताया कि उन्होंने कई वर्षों से बहुत हीी मेहनत करके पूंजी जमा की थी।