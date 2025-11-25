'घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की वोट बचाने के लिए कांग्रेस कर रही SIR पर विलाप', पंजाब BJP का तीखा जुबानी वार

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों पर एस आई आर यानी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ लगातार विरोध को उन के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई की संज्ञा देकर कहा है। उक्त बात पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने करते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बसपा तथा त्रिणंमूल कांग्रेस आदि विपक्षी दल असंविधानिक तरीके से घुसपैठियों तथा बांग्लादेशियों की अवैध वोटें बना कर चुनावों में विजय हासिल करते रहें है।

उन्होंने कहा कि कोई भी साधारण भारतीय नागरिक जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता वह एसआईआर को गलत नहीं कह सकता। 2026 में होने वाले अगामी विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत अपनी हार को भांपते हुए पश्च्मि बंगाल की मुख़्यमंत्री ममता बैंजरी किसी भी हद तक जाकर एसआईआर का विरोध करने पर तुली हुई है।