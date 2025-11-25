Language
    'घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की वोट बचाने के लिए कांग्रेस कर रही SIR पर विलाप', पंजाब BJP का तीखा जुबानी वार

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:22 PM (IST)

    भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर का विरोध करने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल घुसपैठियों और बांग्लादेशियों की अवैध वोटें बनवाकर चुनाव जीतते रहे हैं। सूद ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी 2026 के चुनावों में हार के डर से एसआईआर का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष के मुद्दे लोगों के गले नहीं उतर रहे हैं।

    भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर एसआईआर का विरोध करने का आरोप लगाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, होशियारपुर। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियों पर एस आई आर यानी मतदाता सूची के विशेष सघन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ लगातार विरोध को उन के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई की संज्ञा देकर कहा है।

    उक्त बात पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता तीक्ष्ण सूद ने करते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस, सपा, आरजेडी, बसपा तथा त्रिणंमूल कांग्रेस आदि विपक्षी दल असंविधानिक तरीके से घुसपैठियों तथा बांग्लादेशियों की अवैध वोटें बना कर चुनावों में विजय हासिल करते रहें है।

    उन्होंने कहा कि कोई भी साधारण भारतीय नागरिक जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता वह एसआईआर को गलत नहीं कह सकता। 2026 में होने वाले अगामी विधान सभा चुनावों के दृष्टिगत अपनी हार को भांपते हुए पश्च्मि बंगाल की मुख़्यमंत्री ममता बैंजरी किसी भी हद तक जाकर एसआईआर का विरोध करने पर तुली हुई है।

    जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल अगामी चुनावों के नतीजों से घबरा चुके है। क्योंकि लोग भाजपा को उसकी कारगुजारी के कारण हर जगह सत्ता में ला रहें है। पहले कांग्रेस द्वारा वोट चोरी तथा संविधान को खतरे के मुद्दे उठाना भी लोगों के गले नहीं उत्तरा अब एसआईआर का विरोध भी लोगों के गले नहीं उतर रहा।