होशियारपुर के श्मशान में मासूम से कुकर्म-हत्या करने वाले को फांसी की सजा, रोते हुए मां-बाप बोले- आज मिला न्याय

हजारी लाल, होशियारपुर। न्यू दीप नगर में घर के बाहर खेल रहे पांच वर्षीय मासूम हरवीर सिंह के अपहरण, यौन शोषण और हत्या के मामले में शुक्रवार को होशियारपुर की अतिरिक्त सत्र की अदालत ने दोषी नानके यादव को फांसी की सजा सुनाई। अदालत में पहले दोषी ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने उसे मृत्युदंड दिया। आरोपी को लुधियाना जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

यह वही मामला है जिसने सितंबर 2025 में पूरे होशियारपुर को झकझोर दिया था। 9 सितंबर 2025 को पांच वर्षीय हरवीर सिंह न्यू दीप नगर स्थित अपने घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद जब बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर अगले दिन हरवीर का शव पुरहिरां स्थित श्मशानघाट से बरामद किया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हुई मासूम का शव मिलने की खबर परिवार के लिए किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं थी। जिस हरवीर को परिवार ने घर के बाहर खेलते हुए देखा था, अगले दिन उसका शव श्मशानघाट से बरामद हुआ। बेटे का शव देखकर मां बेसुध हो गई थी और पिता का भी रो-रोकर बुरा हाल था।