कुत्ते को बचाने में पलटी कार, गुरदासपुर में दसूहा हाईवे पर दिल दहलाने वाला हादसा; खाटू श्याम दर्शन को जाते मां-बेटे की मौत

संवाद सहयोगी, दसूहा। जालंधर-पठानकोट नेशन हाइवे नजदीक कस्बा ऊंची बस्सी के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटी। इस हादसे में कार में सवार मां बेटे की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान मीरा मिन्हास पत्नी शक्ति निवासी जम्मू व उसके बेटे हरियांश (3) के रुप में हुई है। इस हादसे में मृतका का पति शक्ति व उसकी बेटी तमन्ना (6) गंभीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें दसूहा सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के अनुसार शक्ति पुत्र सुभाष निवासी जोड़ियां जम्मू जोकि आर्मी में बतौर जवान तैनात है इलाहाबाद में ड्यूटी दे रहा है अपने परिवार के साथ खाटू श्याम धाम के दर्शन करने के लिए अपनी कार में निकला था। इस दौरान जब वह कस्बा उच्च बस्सी के पास पहुंचे तो एकाएक कार के आगे कुत्ता आ गया जिसे बचाते हुए कार बेकाबू हो गई और पहले डिवाइजर से टकराई और बाद में पलट गई। राहगीरों ने हादसा होता देख सभी घायलों को कार से बाहर निकाला, पुलिस ओर एंबुलेंस को सूचित करने के बाद मौके पर सभी को दसूहा के सिविल अस्पताल ले जाया गया।

जहां डाक्टरों ने मीरा मिन्हास व उसके तीन वर्ष के बेटे हरियांश को मृतक घोषित कर दिया। जबकि इस हादसे में शक्ति व उसकी छह साल की बेटी तमन्ना भी गंभीर रुप से घायल हो गई। जिनका उपचार दसूहा सिविल अस्पताल में चल रहा है। घायल बेटी तमन्ना की भी बाजू की हड्डी टूटी बताई जा रही है।