होशियारपुर: बाइक-कैंटर की टक्कर, युवक की मौत

संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर पड़ते अड्डा झीर दा खूह के आगे एक बाइक तथा गैस कैंटर में जबरदस्त टक्कर होने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह बचन सिंह निवासी आदर्श नगर गेरां के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रघुवीर सिंह मोटरसाइकिल पर सवार हो कर अपने भाई के साथ तलवाड़ा की तरफ अपने काम करने जा रहे थे। इस दौरान जब वह अड्डा झीर दा खूह से 200 मीटर दूर तलवाड़ा की तरफ जाते समय तलवाड़ा की तरफ से आ रहे गैस कैंटर के साथ उनके मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे रघुवीर सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।