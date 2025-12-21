Language
    होशियारपुर: बाइक-कैंटर की टक्कर, युवक की मौत

    By Hazari Lal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    तलवाड़ा-हाजीपुर मार्ग पर अड्डा झीर दा खूह के पास बाइक और गैस कैंटर की टक्कर में रघुवीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। रघुवीर सिंह अपने भाई के साथ तलवाड ...और पढ़ें

    होशियारपुर: बाइक-कैंटर की टक्कर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, तलवाड़ा। तलवाड़ा-हाजीपुर सड़क पर पड़ते अड्डा झीर दा खूह के आगे एक बाइक तथा गैस कैंटर में जबरदस्त टक्कर होने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान रघुवीर सिंह बचन सिंह निवासी आदर्श नगर गेरां के रूप में हुई है।

    रघुवीर सिंह मोटरसाइकिल पर सवार हो कर अपने भाई के साथ तलवाड़ा की तरफ अपने काम करने जा रहे थे। इस दौरान जब वह अड्डा झीर दा खूह से 200 मीटर दूर तलवाड़ा की तरफ जाते समय तलवाड़ा की तरफ से आ रहे गैस कैंटर के साथ उनके मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिससे रघुवीर सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई।

    जबकि कैंटर चालक मौके पर कैंटर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थाना प्रभारी तलवाड़ा सतपाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही तलवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए तलवाड़ा के बीबीएमबी अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। इस दौरान पुलिस ने गैस कैंटर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।