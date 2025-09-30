Language
    होशियारपुर में हथियारबंद बदमाशों का ने मचाया आतंक, पति-पत्नी से की लूट; दो आरोपी चिह्नित

    By hazari lal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:45 PM (IST)

    होशियारपुर में पुलिस ने दंपति से लूट के मामले में दो आरोपियों जसप्रीत सिंह और जसकर्ण सिंह को नामजद किया है। सुमन वालिया ने शिकायत दर्ज कराई कि जब वह अपने पति के साथ जा रही थीं तो आरोपियों ने उन्हें घेरकर तेजधार हथियारों से धमकाया और उनका पर्स छीन लिया जिसमें मोबाइल नकदी और जरूरी कागजात थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    हथियारों से बल पर पति पत्नी से की लूट, दो आरोपित नामजद। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, होशियारपुर। तेजधार हथियारों के बल पर पति पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में दो आरोपितों को नामजद किया है। आरोपितों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सा पुत्र बलवीर सिंह निवासी चेला, माहिलपुर व जसकर्ण सिंह उर्फ जस्सा पुत्र बलवीर सिंह निवासी ढांडा कलां, माहिलपुर के रूप में हुई है।

    पुलिस ने यह मामला सुमन वालिया पत्नी गगनदीप निवासी आदमवाल, होशियारपुर के बयान पर दर्ज किया है। पुलिस को दिए अपने बयान में सुमन वालिया ने बताया कि गत दिवस वह अपने पति के साथ किसी काम से आदमोवाल की तरफ बाया कोटफतूही जा रहे थे।

    इस दौरान उक्त आरोपित मोटरसाइकिल पर आए और आते ही उनको घेर कर तेजधार हथियारों से बल पर उन्हें धमकाते हुए उससे उसका पर्स छीनकर फरार हो गए जिसमें दो मोबाइल फोन, 32 हजार रुपए व जरूरी कागजात थे।

    जिस संबंधी उन्होंने पुलिस को सूचना दी और जांच करने पर आरोपितों की पहचान हो गई। जिस पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस आरोपितों को काबू करने के लिए छापेमारी कर रही है।