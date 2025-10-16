दुबई में गिरफ्तार हुआ होशियारपुर का युवक, सड़क हादसे के बाद लगा 17 लाख का जुर्माना; परिवार ने सरकार से मांगी मदद

संवाद सहयोगी, माहिलपुर। गांव सैला खुर्द का 32 वर्षीय युवक रविंदर बेहतर भविष्य की तलाश में दुबई गया था। जहां सड़क दुर्घटना के एक मामले में 17 लाख रुपये की सजा सुनाए जाने के बाद वह जेल में है। पीड़ित परिवार ने अपने बेटे की रिहाई के लिए सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से मदद मांगी है।

पंजाब के अधिकतर युवा बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी युवा ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं। जिससे परिवार सदमे में डूब जाता है। गढ़शंकर के सैला खुर्द गांव का 32 वर्षीय युवक रविंदर पुत्र दविंदर सिंह अपना भविष्य बनाने के लिए फरवरी 2025 में दुबई गया था।

जहां उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ट्रेलर चलाना शुरू कर दिया था और उसे अभी तक पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, जब वह अपना ट्रेलर अबू धाबी ले जा रहा था तो सड़क के बीचोंबीच खराब खड़ी एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगा, पीछे से आ रहा एक युवक उसकी गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।