दुबई में गिरफ्तार हुआ होशियारपुर का युवक, सड़क हादसे के बाद लगा 17 लाख का जुर्माना; परिवार ने सरकार से मांगी मदद
पंजाब के सैला खुर्द गांव के रविंदर को दुबई में सड़क दुर्घटना के मामले में 17 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है और वह जेल में है। फरवरी 2025 में बेहतर भविष्य के लिए दुबई गए रविंदर को एक दुर्घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार ने सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से रविंदर की रिहाई के लिए मदद की गुहार लगाई है, ताकि वह जल्द अपने घर लौट सके।
संवाद सहयोगी, माहिलपुर। गांव सैला खुर्द का 32 वर्षीय युवक रविंदर बेहतर भविष्य की तलाश में दुबई गया था। जहां सड़क दुर्घटना के एक मामले में 17 लाख रुपये की सजा सुनाए जाने के बाद वह जेल में है। पीड़ित परिवार ने अपने बेटे की रिहाई के लिए सरकार और समाजसेवी संस्थाओं से मदद मांगी है।
पंजाब के अधिकतर युवा बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी युवा ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं। जिससे परिवार सदमे में डूब जाता है। गढ़शंकर के सैला खुर्द गांव का 32 वर्षीय युवक रविंदर पुत्र दविंदर सिंह अपना भविष्य बनाने के लिए फरवरी 2025 में दुबई गया था।
जहां उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ट्रेलर चलाना शुरू कर दिया था और उसे अभी तक पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, जब वह अपना ट्रेलर अबू धाबी ले जा रहा था तो सड़क के बीचोंबीच खराब खड़ी एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगा, पीछे से आ रहा एक युवक उसकी गाड़ी के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
दुबई पुलिस ने युवक रविंदर को मौके पर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दुबई पुलिस ने जांच के दौरान उसे निर्दोष बताया, लेकिन युवक की मौत के कारण उसे 30 प्रतिशत दोषी पाया गया और उस पर 50 हज़ार दिरहाम का जुर्माना लगाया गया, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 17 लाख रुपये है। अब लड़के के परिवार ने सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद की गुहार लगाई है।
