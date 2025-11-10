पार्किंग विवाद का खूनी अंत! दीनानगर में शख्स की हत्या के मामले में 4 महिलाओं समेत परिवार के 5 लोग गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दीनानगर। दीनानगर पुलिस थाने के तहत आते गांव चौंता में रविवार रात को खाली प्लाट में गाड़ी लगाने को लेकर हुए झगड़े में कुछ लोगों ने युवक की किरचें मारकर बेरहमी से हत्या कर दी।

हत्या करने वाले पांचों आरोपित एक ही परिवार के हैं, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।

मृतक की पहचान सुनील कुमार (25) पुत्र तरसेम लाल निवासी चौंता के तौर पर हुई है। मृतक एक स्कूल की बच्चों वाली वैन का चालक था और स्वजनों का इकलौता बेटा था।

जानकारी के अनुसार सुनील कुमार का कुछ दिन पहले हमलावरों के खाली प्लाट में स्कूल की वैन खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। स्वदनों के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे जब सुनील किसी कार्यक्रम से लौट रहा था तो आरोपितों ने उसे रास्ते में घेर लिया।