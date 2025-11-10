पार्किंग विवाद का खूनी अंत! दीनानगर में शख्स की हत्या के मामले में 4 महिलाओं समेत परिवार के 5 लोग गिरफ्तार
दीनानगर में खाली प्लाट में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में सुनील कुमार नामक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही परिवार के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। सुनील का पहले भी आरोपियों से इस मुद्दे पर विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, दीनानगर। दीनानगर पुलिस थाने के तहत आते गांव चौंता में रविवार रात को खाली प्लाट में गाड़ी लगाने को लेकर हुए झगड़े में कुछ लोगों ने युवक की किरचें मारकर बेरहमी से हत्या कर दी।
हत्या करने वाले पांचों आरोपित एक ही परिवार के हैं, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने वारदात के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है।
मृतक की पहचान सुनील कुमार (25) पुत्र तरसेम लाल निवासी चौंता के तौर पर हुई है। मृतक एक स्कूल की बच्चों वाली वैन का चालक था और स्वजनों का इकलौता बेटा था।
जानकारी के अनुसार सुनील कुमार का कुछ दिन पहले हमलावरों के खाली प्लाट में स्कूल की वैन खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। स्वदनों के अनुसार रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे जब सुनील किसी कार्यक्रम से लौट रहा था तो आरोपितों ने उसे रास्ते में घेर लिया।
आरोपितों के पूरे परिवार ने पहले तो सुनील के साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर किरचों से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वहीं पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान के आधार पर आरोपित तरसेम पुत्र मघ्घर सिंह, उसकी पत्नी रेखा देवी और तीन बेटियों रोहिनी देवी, बुनिता और भूमिका के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।
डीएसपी राजिंदर मिन्हास ने बताया कि पुलिस ने वारदात के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों ने पति-पत्नी के अलावा उनकी तीन बेटियां भी शामिल हैं।
