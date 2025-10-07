गुरदासपुर में लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या, गली में शोर सुनकर निकला था घर से बाहर

गुरदासपुर के बिशनकोट गांव में दो लोगों ने एक युवक के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी। कलानौर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लखविंदर कौर ने बताया कि सुखविंदर सिंह ने उसके भाई बहादुर सिंह पर हमला किया जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

लखविंदर कौर निवासी कादियांवाली थाना सदर ने बताया कि चार अक्टूबर को वह अपने भाई बहादुर सिंह से मिलने के लिए मायके आई थी। दोपहर करीब एक बजे वह अपने भाई बहादुर सिंह और उसके बेटे मनजोत सिंह के साथ घर में मौजूद थी।

बाहर गली में शोर सुनने के बाद जब वे गली में निकले तो आरोपित सुखविंदर सिंह ने उसके भाई के सिर में लोहे की रॉड से वारकर उसे घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां पर हालत गंभीर होने पर उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया।