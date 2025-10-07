Language
    गुरदासपुर में लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या, गली में शोर सुनकर निकला था घर से बाहर

    By GAGANDEEP SINGH Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    गुरदासपुर के बिशनकोट गांव में दो लोगों ने एक युवक के सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी। कलानौर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लखविंदर कौर ने बताया कि सुखविंदर सिंह ने उसके भाई बहादुर सिंह पर हमला किया जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    सिर में लोहे की रॉड मारकर युवक की हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। गांव बिशनकोट में दो लोगों ने युवक की सिर में रॉड मारकर हत्या कर दी। थाना कलानौर की पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है।

    लखविंदर कौर निवासी कादियांवाली थाना सदर ने बताया कि चार अक्टूबर को वह अपने भाई बहादुर सिंह से मिलने के लिए मायके आई थी। दोपहर करीब एक बजे वह अपने भाई बहादुर सिंह और उसके बेटे मनजोत सिंह के साथ घर में मौजूद थी।

    बाहर गली में शोर सुनने के बाद जब वे गली में निकले तो आरोपित सुखविंदर सिंह ने उसके भाई के सिर में लोहे की रॉड से वारकर उसे घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां पर हालत गंभीर होने पर उसे अमृतसर रेफर कर दिया गया।

    वहां से पीजीआइ चंडीगढ़ ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित सुखविंदर सिंह और पाल कौर निवासी बिशनकोट थाना कलानौर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पाल कौर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि सुखविंदर सिंह की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है।