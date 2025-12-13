Language
    दोस्ती के झांसे में फंसाकर घर का बयाना हड़पा, फिर महिला को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म; गुरदासपुर में आरोपी गिरफ्तारी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    ब्लैकमेल करके महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में थाना दीनानगर की पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि ...और पढ़ें

    दीनानगर पुलिस ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। ब्लैकमेल करके महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में थाना दीनानगर की पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपित पवन कुमार ने उसके साथ दोस्ती करके लोन करवाने का झांसा देकर उसके घर का बयाना साल 2018 को अपने नाम करवा लिया।

    जिसने दो खाली चैक पर भी उसके हस्ताक्षर करवा करके अपने पास रख लिए। लेकिन उसे कोई भी लोन नहीं करवा दिया। बाद में ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा।

    इंस्पेक्टर किरणदीप कौर ने बताया कि पीड़ित महिला के बयानों के आधार पर केस दर्ज करने के बाद उक्त आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।