बटाला में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बनाए संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी; दो पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, बटाला। थाना सिविल लाइन बटाला की पुलिस ने एक युवती के बयानों पर उसे नौकरी का झांसा देकर गाड़ी में बिठाकर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने और उसे बेहोशी की हालत में एक घर में ले जाकर उसके साथ शरीरक संबंध बनाने और उसकी अश्लील वीडियों बनाने तथा होश आने पर उसे धमकाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।



जानकारी देते हुए एएसआई बिंदू कुमारी ने बताया कि एक युवती ने पुलिस को बयान दिए कि वह अपने माता पिता से नाराज होकर दो तीन महीने पहले आ गई थी और अपनी सहेली के घर मुर्गी मोहल्ला में रह रही थी कि 21 मई 2025 को वह काम की तलाश में बस अड्डा बटाला की और आई जहां उसे राजिन्द्र कौर नामक एक महिला मिली और उसने कहा कि यदि तूने कहीं काम ही करना है तो उसके जानकार की गुरदासपुर में गत्ता पैकिंग की दुकानें हैं मैं तुझे वहां पर पैकिंग के काम पर लगवा सकती हूं और आज वो यहां आया हुआ है यदि तू चाहे तो बात करवा सकती हूं।