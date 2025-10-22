Language
    गुरदासपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से महिला की मौत; बेटी बाल-बाल बची

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:25 AM (IST)

    बहरामपुर में एक ट्रैक्टर-ट्राली हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी बाल-बाल बच गई। यह घटना थाना बहरामपुर के पास हुई जब महिला और उसकी बेटी स्कूटी पर यात्रा कर रहे थे। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    ट्रैक्टर-ट्राली दुर्घटना में महिला की दर्दनाक मौत

    संवाद सूत्र, बहरामपुर। थाना बहरामपुर के पास मंगलवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसकी 15 वर्षीय बेटी हादसे से बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है। मृतक महिला की पहचान गांव नवां टांडा की सरबजीत कौर पत्नी सुलखन सिंह के रूप में हुई है। मृतक की बेटी मनप्रीत कौर ने बताया कि वह अपनी मां सरबजीत कौर के साथ स्कूटी पर अपने ननिहाल दसूहा गई हुई थी।

    मंगलवार को वह वापस अपने गांव लौट रही थी। शाम करीब साढ़े छह बजे जब वह थाना बहरामपुर के पास पहुंची तो ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे आने से उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि वह बाल-बाल बच गई। उधर, घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जिन्हें देखकर ट्रैक्टर-ट्राली का चालक फरार हो गया।