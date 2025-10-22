गुरदासपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से महिला की मौत; बेटी बाल-बाल बची

संवाद सूत्र, बहरामपुर। थाना बहरामपुर के पास मंगलवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि उसकी 15 वर्षीय बेटी हादसे से बाल-बाल बच गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्राली को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है। मृतक महिला की पहचान गांव नवां टांडा की सरबजीत कौर पत्नी सुलखन सिंह के रूप में हुई है। मृतक की बेटी मनप्रीत कौर ने बताया कि वह अपनी मां सरबजीत कौर के साथ स्कूटी पर अपने ननिहाल दसूहा गई हुई थी।