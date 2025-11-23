Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहस रोकने गई महिला पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला, गुरदासपुर में खौफनाक वारदात

    By Gagandeep Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    गुरदासपुर के तिब्बड़ में, गुरमीत कौर नामक एक महिला को बहस रोकने की कोशिश करने पर लखविंदर सिंह ने लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। गुरमीत कौर अपने पति बूटा सिंह के लिए चाय लेकर खेत गई थी जहाँ उसने लखविंदर सिंह को बहस करते देखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महिला को बहस रोकने की कोशिश करने पर शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना तिब्बड़ की पुलिस ने बहस करने से रोकने पर हमला कर महिला को जख्मी करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    गुरमीत कौर निवासी भुल्लेचक्क ने बताया कि वह अपने पति बूटा सिंह के लिए चाय लेकर खेतों में गई थी। वहां पर लखविंदर सिंह उसके पति के साथ बहस कर रहा था।

    ऐसा करने से रोकने पर आरोपित ने लोहे की राड से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपित भाग निकला।

    उसके पति ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें