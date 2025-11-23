बहस रोकने गई महिला पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला, गुरदासपुर में खौफनाक वारदात

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना तिब्बड़ की पुलिस ने बहस करने से रोकने पर हमला कर महिला को जख्मी करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

गुरमीत कौर निवासी भुल्लेचक्क ने बताया कि वह अपने पति बूटा सिंह के लिए चाय लेकर खेतों में गई थी। वहां पर लखविंदर सिंह उसके पति के साथ बहस कर रहा था।

ऐसा करने से रोकने पर आरोपित ने लोहे की राड से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसके शोर मचाने पर आरोपित भाग निकला।

उसके पति ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।