    Punjab Crime: बटाला में घर से नकदी और जेवर लेकर प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला, पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

    By Sunil Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    बटाला में एक महिला अपने प्रेमी के साथ घर से नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को सिमरन तेजा नामक एक व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    File Photo

    संवाद सहयोगी, बटाला : घर से जेवर व नकदी लेकर एक महिला प्रेमी के संग भाग गई। इस संबंध में पति की शिकायत पर थाना कोटली सूरत मल्ली की पुलिस ने गांव में डाक्टरी का काम करने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। एसआइ निशान सिंह ने बताया कि गिल्लां वाली के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह वर्ष 2022 में काम करने के लिए कुवैत गया था और वहां से अपनी पत्नी के बैंक खाते में अब तक करीब 24 लाख रुपये डाल चुका है।

    गत 21 अक्टूबर को उसकी पत्नी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से जेवर व नकदी लेकर कहीं चली गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी को सिमरन तेजा वासी गांव मोहन भंडारियां झंडेर जिला अमृतसर जो गांव में डाक्टरी करता था, बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। इस संबंध में थाना कोटली सूरत मल्ली में शिकायतकर्ता की अमनदीप कौर तथा आरोपित सिमरन तेजा पर मामला दर्ज कर लिया है।