Punjab Crime: बटाला में घर से नकदी और जेवर लेकर प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला, पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

संवाद सहयोगी, बटाला : घर से जेवर व नकदी लेकर एक महिला प्रेमी के संग भाग गई। इस संबंध में पति की शिकायत पर थाना कोटली सूरत मल्ली की पुलिस ने गांव में डाक्टरी का काम करने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। एसआइ निशान सिंह ने बताया कि गिल्लां वाली के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह वर्ष 2022 में काम करने के लिए कुवैत गया था और वहां से अपनी पत्नी के बैंक खाते में अब तक करीब 24 लाख रुपये डाल चुका है।