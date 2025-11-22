Language
    Punjab News: बटाला SDM के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई, रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान 14 लाख नकद बरामद

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    बटाला में विजिलेंस टीम ने नगर निगम कमिश्नर और एसडीएम विक्रमजीत सिंह पंथे को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता, एक ठेकेदार, ने बताया कि कमिश्नर ने बकाया बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत की मांग की थी। तलाशी में आरोपित के घर से लाखों रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    Punjab News: विजिलेंस ने बटाला के SDM को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। फोटो जागऱण

    संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला में एक ठेकेदार की शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने नगर निगम कमिश्नर और एसडीएम बटाला विक्रमजीत सिंह पंथे को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई शुक्रवार देर रात की गई।

    आरोपित के घर की तलाशी के दौरान 50 हजार रुपये के अलावा 13.50 लाख रुपये और कैश बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस स्टेशन विजिलेंस ब्यूरो रेंज अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अमरपाल सिंह, जो बीसीओ कांप्लेक्स बटाला के निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने नगर निगम बटाला में सड़कों के पैच वर्क और मरम्मत का कार्य किया था।

    इसके लिए उनके दो बिल बने थे, जिनकी राशि क्रमशः 1,87,483 रुपये और 1,85,369 रुपये थी। जब उन्होंने नगर निगम बटाला जाकर कमिश्नर से भुगतान की मांग की, तो उन्हें बताया गया कि पेमेंट के लिए उन्हें बिल की 10 प्रतिशत राशि, यानी 37 हजार रुपये रिश्वत के रूप में देनी होगी।

    इसके बाद, शिकायतकर्ता ने एसडीओ रोहित उप्पल से भी संपर्क किया। उन्होंने बटाला में एक लाइट एंड साउंड शो के लिए कैमरा और उससे संबंधित अन्य कार्य भी किया था, जिसका बकाया 1,81,543 रुपये था। इस प्रकार, कुल बकाया राशि लगभग 5,54,395 रुपये हो गई। जब शिकायतकर्ता ने एसडीओ से फिर से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर के आदेशों का पालन करना होगा।

    कमिश्नर से मिलने पर, शिकायतकर्ता ने बकाया राशि के भुगतान के लिए 9 प्रतिशत रिश्वत देने की बात स्वीकार की। हालांकि, शिकायतकर्ता रिश्वत देकर अपना कार्य करवाना नहीं चाहता था। इसलिए, उन्होंने विजिलेंस ब्यूरो यूनिट गुरदासपुर में जाकर 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में पेश किए और अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद, आरोपित कमिश्नर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

    विजिलेंस के डीएसपी गुरदासपुर शरणजीत सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है।