बटाला में दिनदहाड़े युवक की हत्या, अज्ञात लोगों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां; स्वजनों ने रोड पर शव रखकर किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, बटाला। रविवार की शाम को बटाला के डेरा बाबा नानक रोड पर नई दाना मंडी मोड़ के पास एक युवक पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जसमीत सिंह उर्फ डिम्पी चीमा (38) पुत्र सुरजीत सिंह निवासी मान नगर बटाला के रुप में हुई है।

उधर घटना के बाद मृतक के स्वजनों ने शव को सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया। डीएसपी सिटी संजीव कुमार और थाना सिविल लाइन के एसएचओ हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए और घटना संबंधी जांच शुरु कर दी।

मृतक की पत्नी चरणजीत कौर निवासी मान नगर बटाला ने बताया कि उसका पति जसमीत सिंह अपने दोस्त के नए घर की खुशी में रखे समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। जब वह शाम करीब छह बजे अपने दोस्त की कार से उतर कर घर वापिस आ रहा था । इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात लोगों ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। जिससे उसके पति की मौत हो गई।

उधर घटना संबंधी पता चलने पर डीएसपी सिटी संजीव कुमार और एसएचओ सिविल लाइन हरजिंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे। डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि डेरा रोड पर दाना मंडी के पास एक युवक को गोलियां मार दी है। गोलियां लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चार से पांच गोलियां लगी है।